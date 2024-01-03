Скончался звезда КВН Станислав Агафонов

В возрасте 40 лет ушел из жизни автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.
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