Скончался звезда КВН Станислав Агафонов

В возрасте 40 лет ушел из жизни автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.