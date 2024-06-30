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Сегодня во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент

Во Франции сегодня, 30 июня, проходит голосование в первом туре внеочередных выборов в Нацсобрание. Голосование продлится до 18 часов вечера, в крупных городах сираны работа участков для голосования может быть продлена до 20 часов.

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