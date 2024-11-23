В Тюмени рухнула топливная империя Путятиных: кому за это платить

Тюменские топливные магнаты Путятины в нулевых были одной из самых богатых семей Тюмени. Им принадлежала группа компаний ТТК — сеть нефтебаз на юге региона, логистические центры, склады с топливом и большегрузы для его транспортировки.
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