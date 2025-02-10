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Ответ Набиуллиной, "договорняк" оказался лишь верхушкой айсберга, скандал на "Соловьёв Live": Главное за ночь и утро 10 февраля

Ответ Набиуллиной, "договорняк" оказался лишь верхушкой айсберга, скандал на "Соловьёв Live": Главное за ночь и утро 10 февраля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина лично держала доклад перед президентом России Владимиром Путиным, возможный "договорняк" России и США по Украине оказался только верхушкой айсберга среди тех изменений, что могут ждать нашу страну, после скандала на "Соловьёв Live" даже Шейнин не выдержал.

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Комментарии
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Василий Баранов
Просмотрел интервью с Якеменко, поэтому всё что ниже я написал ранее   удалил.... по моему  вроде бы Якеменко не относится к врагам..... Но про его изучение сознания - мне кажется опасным вообще для всего рода человеческого, это как бы подойти к краю пропасти и посмотреть в бездну........  Бездна может так человечество в виде этих ста сверхчеловеков позвать, что невозможно будет отказаться... Недавно прочел интересное высказывание о человечестве и его будущем. Смысл этого высказывания сводится к тому, что учёные всего мира ищут и не находят разум во вселенной только по одной причине: любые &quot;человеческие&quot;цивилизации на любых далёких планетах  ждет тупик в виде их гибели задолго до того, как &quot;человечества&quot; освоят межзвездные путешествия и коммуникации. И происходит это из-за того, что природа всех возможных &quot;мыслящих&quot; существ исходит из первородного 2-5-ти миллиардого лет назад бульона, где первая бактерия сжирает вторую и, таким образом,  даёт начало развитию всего живого на земле,  которое в конце концов,  приводит к венцу развития всего живого  - высшему творению живой природы -мыслящего и созидающего существа, которое в силу своей хищнической природы  -  сжирает сам себя и  свою планетарную цивилизацию.  И это повторяется на всех планетах вселенной....  И если следовать мировоззрению Якименко, то гибель цивилизации неизбежна. Хищники всегда побеждают? Или побеждают принципы мирного существования? Типа богу - богово, а кесарю - кесарево?
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