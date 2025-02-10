Глава ЦБ Эльвира Набиуллина лично держала доклад перед президентом России Владимиром Путиным, возможный "договорняк" России и США по Украине оказался только верхушкой айсберга среди тех изменений, что могут ждать нашу страну, после скандала на "Соловьёв Live" даже Шейнин не выдержал.
Ответ Набиуллиной, "договорняк" оказался лишь верхушкой айсберга, скандал на "Соловьёв Live": Главное за ночь и утро 10 февраля
Комментарии
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Василий Баранов
Просмотрел интервью с Якеменко, поэтому всё что ниже я написал ранее удалил.... по моему вроде бы Якеменко не относится к врагам..... Но про его изучение сознания - мне кажется опасным вообще для всего рода человеческого, это как бы подойти к краю пропасти и посмотреть в бездну........ Бездна может так человечество в виде этих ста сверхчеловеков позвать, что невозможно будет отказаться... Недавно прочел интересное высказывание о человечестве и его будущем. Смысл этого высказывания сводится к тому, что учёные всего мира ищут и не находят разум во вселенной только по одной причине: любые "человеческие"цивилизации на любых далёких планетах ждет тупик в виде их гибели задолго до того, как "человечества" освоят межзвездные путешествия и коммуникации. И происходит это из-за того, что природа всех возможных "мыслящих" существ исходит из первородного 2-5-ти миллиардого лет назад бульона, где первая бактерия сжирает вторую и, таким образом, даёт начало развитию всего живого на земле, которое в конце концов, приводит к венцу развития всего живого - высшему творению живой природы -мыслящего и созидающего существа, которое в силу своей хищнической природы - сжирает сам себя и свою планетарную цивилизацию. И это повторяется на всех планетах вселенной.... И если следовать мировоззрению Якименко, то гибель цивилизации неизбежна. Хищники всегда побеждают? Или побеждают принципы мирного существования? Типа богу - богово, а кесарю - кесарево?
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