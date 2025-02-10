Ответ Набиуллиной, "договорняк" оказался лишь верхушкой айсберга, скандал на "Соловьёв Live": Главное за ночь и утро 10 февраля

Василий Баранов

Просмотрел интервью с Якеменко, поэтому всё что ниже я написал ранее удалил.... по моему вроде бы Якеменко не относится к врагам..... Но про его изучение сознания - мне кажется опасным вообще для всего рода человеческого, это как бы подойти к краю пропасти и посмотреть в бездну........ Бездна может так человечество в виде этих ста сверхчеловеков позвать, что невозможно будет отказаться... Недавно прочел интересное высказывание о человечестве и его будущем. Смысл этого высказывания сводится к тому, что учёные всего мира ищут и не находят разум во вселенной только по одной причине: любые "человеческие"цивилизации на любых далёких планетах ждет тупик в виде их гибели задолго до того, как "человечества" освоят межзвездные путешествия и коммуникации. И происходит это из-за того, что природа всех возможных "мыслящих" существ исходит из первородного 2-5-ти миллиардого лет назад бульона, где первая бактерия сжирает вторую и, таким образом, даёт начало развитию всего живого на земле, которое в конце концов, приводит к венцу развития всего живого - высшему творению живой природы -мыслящего и созидающего существа, которое в силу своей хищнической природы - сжирает сам себя и свою планетарную цивилизацию. И это повторяется на всех планетах вселенной.... И если следовать мировоззрению Якименко, то гибель цивилизации неизбежна. Хищники всегда побеждают? Или побеждают принципы мирного существования? Типа богу - богово, а кесарю - кесарево?