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«Интер» хочет оформить трансфер Бремера в понедельник. «Торино» оценивает защитника в 40 млн евро

«Интер» намерен как можно скорее оформить трансфер защитника «Торино» Глейсона Бремера. Миланский клуб планирует закрыть сделку по 25-летнему бразильцу в понедельник, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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