О погоде на полуостров

О погоде на полуостровДействует штормовое предупреждение об опасных метеоявленияхВ южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, на остальной территории Крыма переменная облачность, без существенных осадков.
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