Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

Политика как она есть

США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.