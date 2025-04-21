Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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