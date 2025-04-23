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Убийца музыканта Игоря Талькова получил заочно 13 лет колонии

Убийца музыканта Игоря Талькова получил заочно 13 лет колонии

Более 30 лет дело оставалось нераскрытымСуд заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство музыканта Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года.

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