Убийца музыканта Игоря Талькова получил заочно 13 лет колонии

Более 30 лет дело оставалось нераскрытымСуд заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии за убийство музыканта Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года.
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