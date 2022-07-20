Суд визначив, що «Тесла» на 1% винна у смертельній ДТП У Флориді пройшов перший судовий процес проти компанії Ілона Маска, предметом розгляду якої стала ДТП за участю виробленого нею автомобіля Суд присяжних у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида, прийшов до висновку, що компанія Tesla несе 1% відповідальності за смерть 18-річного підлітка, який керував виробленим нею […] Сообщение Суд визначив, що «Тесла» на 1% винна у смертельній ДТП появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.