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США призывают расследовать гипотезу о лабораторной утечке COVID-19

Соединённые Штаты 24 мая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) начать новое расследование источника вируса COVID-19 на фоне растущих призывов выяснить, не возникла ли пандемия в результате несчастного случая в китайской лаборатории.

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