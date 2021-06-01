США призывают расследовать гипотезу о лабораторной утечке COVID-19

Соединённые Штаты 24 мая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) начать новое расследование источника вируса COVID-19 на фоне растущих призывов выяснить, не возникла ли пандемия в результате несчастного случая в китайской лаборатории.
Соединённые Штаты 24 мая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) начать новое расследование источника вируса COVID-19 на фоне растущих призывов выяснить, не возникла ли пандемия в результате несчастного случая в китайской лаборатории.
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