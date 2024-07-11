Нижегородских блогеров приглашают на смену в детский лагерь во Владивостоке

Тематическая смена Знание.Авторы пройдет во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. На смену приглашают детей из Нижегородской области, рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание».
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