В Мезенском районе восстановили проезд через реку Малая Чеца

23 октября в Мезенском районе восстановлен проезд по объезду моста через реку Малая Чеца.Напомним, 17 октября на пятом километре автодороги Каменка — Долгощелье в результате подъёма уровня воды в реке Чеца смыло временный мост.
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