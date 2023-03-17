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Укро-новости из Бахмутского «котла»: «Кто же будет гнать чеченцев, бурятов и русских до Тихого океана, если все погибли?»

Укро-новости из Бахмутского «котла»: «Кто же будет гнать чеченцев, бурятов и русских до Тихого океана, если все погибли?»

Самостийный офицер с позывным «Купол» рассказал Washington Post, что из его батальона выжил только он один Админ 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ фактически признал факт оперативного окружения гарнизона укровермахта в Бахмуте/Артемовске.

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