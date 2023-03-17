Самостийный офицер с позывным «Купол» рассказал Washington Post, что из его батальона выжил только он один Админ 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ фактически признал факт оперативного окружения гарнизона укровермахта в Бахмуте/Артемовске.
Самостийный офицер с позывным «Купол» рассказал Washington Post, что из его батальона выжил только он один Админ 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ фактически признал факт оперативного окружения гарнизона укровермахта в Бахмуте/Артемовске.
Свежие комментарии