Бренд Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера за 800 000 рублей

Разработана версия iPhone 17 Pro Max со встроенными часами-дозиметром СИГ-РМ1208. В центральную часть задней панели смартфона интегрирован функциональный модуль со счетчиком Гейгера-Мюллера, который регистрирует гамма-излучение.
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