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Газета.ру

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Бренд Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера за 800 000 рублей

Бренд Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера за 800 000 рублей

Разработана версия iPhone 17 Pro Max со встроенными часами-дозиметром СИГ-РМ1208. В центральную часть задней панели смартфона интегрирован функциональный модуль со счетчиком Гейгера-Мюллера, который регистрирует гамма-излучение.

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