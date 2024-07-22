Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России

Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России

Киев якобы может добиться от России многолетних репараций в виде 5% от доходов нефтегазового сектора.

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Комментарии
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Нина Попова
Вы чего землями раскидываетесь? Никому ничего отдавать нельзя. Поставить военные базы и пусть живут под присмотром.
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6 час.
В
Воробей
А почему всего 5%, если с тем же успехом можно 15%?
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5 час.
ХА
Харченко Александр
У Люськи губа не дура,а большой и толстый?
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3 час.

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