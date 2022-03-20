Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Arb Markhab
    А такое, конечно, можно.Министр обороны Л...
  • Сергей К
    А Криворожскую независимую республику голова  создать почему то не хочет.Глава Кривого Рог...
  • Сергей К
    Учи историю Пётр это английский проект по ограблению России и оккупации западом. Именно с Петра началось жёсткое креп...ВМФ России получи...

Военный эксперт Матвийчук объяснил, почему подразделения ВС Украины оказались деморализованы

Военный эксперт Матвийчук объяснил, почему подразделения ВС Украины оказались деморализованы

На фоне российской спецоперации украинские силовики не демонстрируют никаких военных успехов. Несмотря на заявления Киева о якобы непобедимости Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле армия страны очень низко мотивирована и неустойчива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх