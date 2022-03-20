Военный эксперт Матвийчук объяснил, почему подразделения ВС Украины оказались деморализованы

На фоне российской спецоперации украинские силовики не демонстрируют никаких военных успехов. Несмотря на заявления Киева о якобы непобедимости Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле армия страны очень низко мотивирована и неустойчива.
На фоне российской спецоперации украинские силовики не демонстрируют никаких военных успехов. Несмотря на заявления Киева о якобы непобедимости Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле армия страны очень низко мотивирована и неустойчива.
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