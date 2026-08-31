Соединенное Королевство: Трое мужчин были арестованы по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений умышленно после предполагаемого нанесения ножевых ранений на кольцевой развязке Деррис-Кросс в Плимуте, Англия, ранним утром.
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