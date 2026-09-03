Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Президент России Владимир Путин убежден, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть. С таким заявлением он выступил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
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