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Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Президент России Владимир Путин убежден, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть. С таким заявлением он выступил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

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