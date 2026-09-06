Компания «Ил» нарастит производство регионального самолета Ил-114-300

Темпы производства расписаны по годам: в 2026–2027 годах планируется построить три самолёта, в 2028 году — шесть, а в 2029 и 2030 годах — по девять машин в год.
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