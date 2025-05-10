Макрон заявил, что "республиканское здание" Франции построено масонами

Lemouton Stephane/Pool/ABACA/TASS В "магическую" дату 5 мая 2025 года, явно следуя суевериям нумерологии, президент Макрон совместно с другими ведущими политиками совершил исторический визит в Великую ложу Франции, куда до него открыто не заходил ни один действующий глава этого государства.