Госдума рассмотрит проект о лишении прав, если водитель не уступил проезд скорой

В Государственную думу России на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет.
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