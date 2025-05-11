Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Интересно, все эти нынешние европейцы читали наследие своих великих предков? Один из таких великих сказал :"Русские в...Кубилюс: ЕС потра...
  • Андрей
    Пусть там и останетсяРоссийская стриме...
  • Федор Родников
    Турки,заберите это "сокровище" себе и не отпускайте в Россию-будем оченнно благодарны(Россияне)😅🤣😂Телеведущая Ксени...

Госдума рассмотрит проект о лишении прав, если водитель не уступил проезд скорой

Госдума рассмотрит проект о лишении прав, если водитель не уступил проезд скорой

В Государственную думу России на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх