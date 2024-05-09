Путин формирует новую антинацистскую коалицию

Россия, как и больше 80 лет назад, возглавила коалицию стран в борьбе с нацизмом. Плечом к плечу с ветеранами, которые одержали Победу в 1945-м, на военном параде на Красной площади сидели президенты Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.
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