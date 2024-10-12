Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    сопля зелёная, утри сопли и брысь в куклы игратьЭкс-замминистра о...
  • Dushka
    чего набросился на детишек? занятся нечем ? Шел бы размножился что лиФилософ предложил...
  • лина любимцева
    России навязали это ЕГЭ в шакальи 90-е годы,  а сейчас Россия не может избавиться от этого тупизма? Или не хочет? ......Экс-замминистра о...

Стресс, тревога — зрим в корень

Стресс, тревога — зрим в корень

Давайте начнем с самого начала, а именно, начнем с определения. Заглянем в современный словарь. «Стресс — это совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов — стрессов (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом) …».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх