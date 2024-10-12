Давайте начнем с самого начала, а именно, начнем с определения. Заглянем в современный словарь. «Стресс — это совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов — стрессов (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом) …».