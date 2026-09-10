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Царьград

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ФИФА запретила "Сочи" регистрировать новых игроков до 2024

ФИФА запретила "Сочи" регистрировать новых игроков до 2024

ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков для клуба "Сочи", который будет действовать с 9 сентября в течение трех регистрационных периодов.

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