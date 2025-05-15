Ограничения движения в транзитной зоне Пулково с 15 мая 2025 года

Как сообщается в Telegram-канале Пулково, с 15 мая по 20 мая будет увеличено время въезда на крытый паркинг P1, краткосрочную парковку P2 и парковку для каршеринга P3, а также время выезда с их территории.
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