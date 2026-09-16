Ушёл из жизни тамбовский пауэрлифтер Константин Мацнев

Сегодня, 16 сентября, ушёл из жизни Константин Мацнев — выдающийся спортсмен, рекордсмен России, призёр чемпионатов мира, чемпион Европы, серебряный призёр Кубка мира, победитель всероссийских соревнований различного уровня.
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