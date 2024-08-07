В Ивановской области создана межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости

<p> В соответствии с изменениями, внесенными в этом году в федеральный закон «О занятости населения Российской Федерации» в регионе сформирована нормативно-правовая база по вопросам противодействия нелегальной занятости в регионе.
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