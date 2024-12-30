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Большие деньги – новые возможности для родителей: на что можно потратить материнский капитал

Большие деньги – новые возможности для родителей: на что можно потратить материнский капитал

Большие деньги – новые возможности для родителей: на что можно потратить материнский капитал Ольга БезродняяНа протяжении многих лет правила использования материнского капитала претерпевали изменения, но существуют основные направления, на которые эти средства могут быть потрачены.

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