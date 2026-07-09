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Годами прозябали в низших лигах Америки, но все же вернулись в Россию. Гущин — еще один игрок, не покоривший НХЛ

Годами прозябали в низших лигах Америки, но все же вернулись в Россию. Гущин — еще один игрок, не покоривший НХЛ

Вместе с ним вернулись Алексеев и Афанасьев, а на очереди Кныжов и Мироманов.«Автомобилист» после смены главного тренера с Николая Заварухина на Алексея Кудашова усиливает состав.

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