Guardian: крупные нефтепорты мира под угрозой затопления

Ведущие нефтяные порты мира, включая те, что находятся в США и Саудовской Аравии, оказались под угрозой затопления из-за подъема уровня воды в море на один метр и изменения климата, вызванного последствиями нефтегазовой деятельности.
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