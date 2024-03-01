Челябинск вошел в топ-5 городов-миллионников с самыми низкими ценами на коттеджи. В среднем частные дома в черте города в хорошем состоянии со всеми коммуникациями продаются по 10 млн рублей за объект, сообщается на портале о недвижимости.
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