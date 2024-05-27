Стали известны результаты второго тура президентских выборов в Литве

Во втором туре президентских выборов в Литве победил действующий глава государства Гитанас Науседа. По результатам голосования он получил 75% голосов, а за его соперницу, премьер-министра страны Ингриду Шимоните, проголосовали 23% избирателей, передает bbc.
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