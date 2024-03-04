Полицейские задержали работников центра тестирования по подозрению в организации незаконной миграции

«В городе Красноярске сотрудники уголовного розыска краевого Главка при участии Росгвардии задержали троих подозреваемых в организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.
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