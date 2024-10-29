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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские задержали граждан, подозреваемых в хранении наркотиков

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2024» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» задержали 44-летнего жителя Октябрьского района по подозрению в хранении наркотиков.

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