Как избавиться от глаукомы за пару секунд без скальпеля

Глаукома давно получила мрачное прозвище «тихий вор зрения». Она подкрадывается незаметно, годами не давая о себе знать, а когда человек замечает первые симптомы - сужение полей зрения или дискомфорт в сумерках - болезнь уже успевает разрушить значительную часть зрительного нерва.
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