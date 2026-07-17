Как избавиться от глаукомы за пару секунд без скальпеля

Глаукома давно получила мрачное прозвище «тихий вор зрения». Она подкрадывается незаметно, годами не давая о себе знать, а когда человек замечает первые симптомы - сужение полей зрения или дискомфорт в сумерках - болезнь уже успевает разрушить значительную часть зрительного нерва.