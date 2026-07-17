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Как избавиться от глаукомы за пару секунд без скальпеля

Как избавиться от глаукомы за пару секунд без скальпеля

Глаукома давно получила мрачное прозвище «тихий вор зрения». Она подкрадывается незаметно, годами не давая о себе знать, а когда человек замечает первые симптомы - сужение полей зрения или дискомфорт в сумерках - болезнь уже успевает разрушить значительную часть зрительного нерва.

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