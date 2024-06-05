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Китай

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В Пекине открылась 7-я сессия Бюро ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 4 июня /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине открылась 7-я сессия Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва, на которой будут обсуждены вопросы касательно формирования системы социалистической рыночной экономики высокого уровня.

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