Росприроднадзор считает Кубань «постоянной болевой точкой»: причем здесь мусор и туристы?

Она отметила, что для этого существует множество причин, одной из которых является турпоток. Отдыхающие, приезжающие на Кубань, не оплачивают коммунальный платеж, поэтому объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме.
Она отметила, что для этого существует множество причин, одной из которых является турпоток. Отдыхающие, приезжающие на Кубань, не оплачивают коммунальный платеж, поэтому объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме.
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