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Газета «Культура»

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24-й Международный фестиваль Stereoleto пройдет в Севкабель Порту

24-й Международный фестиваль Stereoleto пройдет в Севкабель Порту

В Севкабель Порту в июне 2025 года состоится 24-й Международный фестиваль Stereoleto, где ожидаются выступления известных артистов, среди которых группы «Кино», ЛСП, Елка, «Нейромонах Феофан», Halal из Израиля, «Комната Культуры», Billy’s Band, «Мегаполис», а также Николай Фоменко с проектом «Гарин и Гиперболоиды».

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