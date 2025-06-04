24-й Международный фестиваль Stereoleto пройдет в Севкабель Порту

В Севкабель Порту в июне 2025 года состоится 24-й Международный фестиваль Stereoleto, где ожидаются выступления известных артистов, среди которых группы «Кино», ЛСП, Елка, «Нейромонах Феофан», Halal из Израиля, «Комната Культуры», Billy’s Band, «Мегаполис», а также Николай Фоменко с проектом «Гарин и Гиперболоиды».