Синоптики напророчили калужанам грозу с риском чрезвычайных ситуаций

Грозы в Калужской области могут привести к чрезвычайным ситуациям, есть риск поражения населения и объектов инфраструктуры разрядами атмосферного электричестваЕдиная дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредила о наступлении в регионе местами грозы с возможными последствиями в виде чрезвычайных ситуаций.
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