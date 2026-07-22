Синоптики напророчили калужанам грозу с риском чрезвычайных ситуаций

Грозы в Калужской области могут привести к чрезвычайным ситуациям, есть риск поражения населения и объектов инфраструктуры разрядами атмосферного электричестваЕдиная дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредила о наступлении в регионе местами грозы с возможными последствиями в виде чрезвычайных ситуаций.