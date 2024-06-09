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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт пытался устроить реванш Махачева и Оливейры на UFC 295 после вылета Джонса

Президент UFC Дана Уайт и его заместитель Хантер Кэмпбелл пытались организовать реванш Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в ноябре-2023 на UFC 295 после переноса боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

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