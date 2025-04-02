Астролог Миллер рассказала, чего ждать каждому знаку зодиака в апреле 2025

Апрель 2025 года станет месяцем перемен и активных действий. Выход Венеры из ретроградности положительно повлияет на личные и финансовые вопросы, а переход Марса в знак Льва усилит стремление к лидерству и самовыражению.
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