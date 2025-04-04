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Сотрудник ВАР мог делать ставки во время матча ЦСКА – «Локомотив» в болгарской лиге. Камера показала, как он открыл приложение букмекера в ВАР-комнате

Сотрудник ВАР мог делать ставки во время матча ЦСКА – «Локомотив» в болгарской лиге. Камера показала, как он открыл приложение букмекера в ВАР-комнате

В Болгарии сотрудник ВАР мог делать ставки на матч ЦСКА – «Локомотив» из ВАР-комнаты. «Сообщается, что один из сотрудников на ВАР был пойман с поличным: когда камера показывала ВАР-комнату, у мужчины был открыто приложение букмекерской конторы.

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