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Тарасова о том, что Малинин не взял паузу в карьере: «Это правильно. Думаю, он смог оправиться после Олимпийских игр»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение американского фигуриста Ильи Малинина не брать паузу в карьере.

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