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Елена Летучая просила визуальную чистоту — архитектор нашел для ее квартиры кирпич 1903 года

Елена Летучая просила визуальную чистоту — архитектор нашел для ее квартиры кирпич 1903 года

Под самым скатом мансардной крыши, в самой низкой части квартиры, устроен открытый душ. С окном — оно даёт естественный свет — и рулонной шторой на случай, если захочется уединения.

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