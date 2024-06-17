Украина сообщила о повреждении газопровода в Херсонской области

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области произошло повреждение объекта критической.По информации назначенного Киевом главы областной военной администрации Херсонской области Александра Прокудина на вверенной ему территории был повреждён "объект критической инфраструктуры и газопровод".
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