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Особо издевательский способ: США прекращают помощь Украине под предлогом перерасхода средств

Особо издевательский способ: США прекращают помощь Украине под предлогом перерасхода средств

Фото: globallookpress.com / Adam Schultz/White House Сегодня 5,3K прочитали Как заявил накануне генеральный инспектор Пентагона Роб Сторч, военно-морские силы США в 2023 финансовом году "в три раза перерасходовали средства на помощь Украине", на 398,9 млн долларов.

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Комментарии
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Eduard
А что США Украине что-то должны,или Украина США что-то давала?  Хотя?  После Майдана не мало золота из Украины янки вывезли!
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17 час.

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