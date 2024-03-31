Особо издевательский способ: США прекращают помощь Украине под предлогом перерасхода средств

Фото: globallookpress.com / Adam Schultz/White House Сегодня 5,3K прочитали Как заявил накануне генеральный инспектор Пентагона Роб Сторч, военно-морские силы США в 2023 финансовом году "в три раза перерасходовали средства на помощь Украине", на 398,9 млн долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии