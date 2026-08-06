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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о словах Баринова про «Локомотив»: «Не имеет права так говорить, это неприлично. Не очень сильный футболист, не всегда будет попадать в состав ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал высказывание Дмитрия Баринова в адрес «Локомотива».

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