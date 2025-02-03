ТЕМА. ГЛАВНОЕ Трамп уже свел с ума европейских лидеров. Более всего досталось датчанам.
Российская элита не может держать удар: Трамп рявкает — Россия оправдывается
Комментарии
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олег рожков
А как же им не заискивать, когда у них все деньги, заработанные непосильным и честным путём на счетах находятся( не в рублях), где угодно, но не в России.
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4 час.
Игорь Корнаковский
Кто же этого западного лизоблюда Мединского в историки записал? Как такие хххх диссертации защищали все честные ученые знают. А послушать его лекции, так ухи в трубочку сворачиваются
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31 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
всегда считал бывшего главу минкульта идиотом. а он оказался ещё и врущим мерзавцем!
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16 мин.
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