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Порядок, государство

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"Пока гром не грянул". Поляки перестали любить украинских беженцев

"Пока гром не грянул". Поляки перестали любить украинских беженцев

Польша должна по примеру Чехии ввести ограничения для украинцев призывного возраста, пишет MP. Однако власти отказываются устанавливать какие-либо ограничения, тем самым открывая путь в Польшу различным махинаторам, а иногда и преступникам, уверен автор статьи.

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