"Пока гром не грянул". Поляки перестали любить украинских беженцев

Польша должна по примеру Чехии ввести ограничения для украинцев призывного возраста, пишет MP. Однако власти отказываются устанавливать какие-либо ограничения, тем самым открывая путь в Польшу различным махинаторам, а иногда и преступникам, уверен автор статьи.
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