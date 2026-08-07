"Пока гром не грянул". Поляки перестали любить украинских беженцев

Польша должна по примеру Чехии ввести ограничения для украинцев призывного возраста, пишет MP. Однако власти отказываются устанавливать какие-либо ограничения, тем самым открывая путь в Польшу различным махинаторам, а иногда и преступникам, уверен автор статьи.