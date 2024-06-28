В Улан-Удэ лучшие водители трамваев получили награды и призы

В Улан-Удэ прошло соревнование среди водителей трамваев, которое длилось два месяца. В нем приняли участие 135 водителей, разделенных на две категории - для начинающих со стажем работы до трех лет и для профессионалов со стажем работы более трех лет.
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